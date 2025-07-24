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24 июля 2025, 02:10

Алджамейн Стерлинг: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Алджамейн Стерлинг проведет поединок против Брайана Ортеги на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press

Американцы Алджамейн Стерлинг и Брайан Ортега проведут поединок в полулегком весе на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на стадионе «Shanghai Indoor Stadium» в Шанхае (Китай).

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Ортега — Стерлинг

У 35-летнего Стерлинга в профессиональной карьере 24 победы и 5 поражений. Последний бой Алджамейн провел 7 декабря 2024 года на UFC 310. Тогда американец проиграл Мовсару Евлоеву единогласным решением судей.

34-летний Ортега в ММА провел 21 бой, в которых одержал 16 побед и потерпел 4 поражения, еще 1 бой был без результата. В предыдущий раз выходил в октагон 14 сентября 2024-го на UFC 306. Тогда Брайан проиграл Диего Лопесу единогласным решением судей.

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Алджамейн Стерлинг
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