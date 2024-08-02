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Сегодня, 09:06

Сэндхаген оказался тяжелее Нурмагомедова перед турниром UFC в Абу-Даби

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Американский боец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов прошли церемонию взвешивания перед турниром UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба спортсмена уложились в лимит легчайшей весовой категории. Вес Сэндхагена составил 61,69 кг. Нурмагомедов показал на весах 61,23 кг.

Бой между спортсменами возглавит главный кард турнира UFC on ABС, который пройдет 3 августа.

Ранее в карьере Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках. На счету Сэндхагена 17 викторий и 4 поражения.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
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