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3 апреля, 09:21

О'Мэлли рассказал, что ждет боя с Двалишвили

Камила Абдурахманова
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал предстоящий реванш с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я с нетерпением жду этого боя. Мое тело не чувствовало себя так хорошо с тех пор, как я дрался с Петром Яном в 2022 году.

Я буду на 70 процентов лучше, чем в первом бою. Я буду значительно более подвижным, проворным, в лучшей форме. Я покажу весь свой потенциал», — приводит слова О'Мэлли пресс-служба UFC.

Турнир состоится 7 июня в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, США.

14 сентября 2024 года 34-летний грузин победил О`Мэлли на турнире UFC 306. Всего за карьеру он одержал 18 побед и потерпел 4 поражения.

30-летний американский боец за карьеру одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Также один его бой остался без результата.

Источник: UFC
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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