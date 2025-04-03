О'Мэлли рассказал, что ждет боя с Двалишвили

Американский боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал предстоящий реванш с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я с нетерпением жду этого боя. Мое тело не чувствовало себя так хорошо с тех пор, как я дрался с Петром Яном в 2022 году.

Я буду на 70 процентов лучше, чем в первом бою. Я буду значительно более подвижным, проворным, в лучшей форме. Я покажу весь свой потенциал», — приводит слова О'Мэлли пресс-служба UFC.

Турнир состоится 7 июня в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, США.

14 сентября 2024 года 34-летний грузин победил О`Мэлли на турнире UFC 306. Всего за карьеру он одержал 18 побед и потерпел 4 поражения.

30-летний американский боец за карьеру одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Также один его бой остался без результата.