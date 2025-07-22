Хабиб: «Махачев и Топурия — два лучших бойца на данный момент»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном бое между россиянином Исламом Махачевым и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

«Топурия хороший парень — пытается быть кем-то. Ну сразу же видно. Не, я не думаю [что этот бой выйдет за рамки ММА]. Интерес к противостоянию стилей, бойцов, чемпионов может быть, но такого, знаешь, нет. И Ислам тоже очень хороший парень, и Топурия. Но это все он [Топурия] качает.

UFC, конечно, будет выжимать, и они всегда будут это делать. Безусловно, два лучших бойца на данный момент. Одни из лучших. Ну в пятерку они точно оба входят и по статистике, и по моему мнению. А вот такого ожидания, что выйдет за рамки спорта, не вижу», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Всего за карьеру 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Топурии 17 побед и ни одного поражения.