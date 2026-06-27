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Сегодня, 14:30

Рузибоев — Пуляев: где смотреть онлайн трансляцию

Рузибоев и Пуляев проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Пуляев.

Узбекский боец Нурсултон Рузибоев и россиянин Андрей Пуляев сойдутся в поединке среднего веса на турнире UFC Fight Night 280.

ММА UFC: Рузибоев — Пуляев

Время начала и во сколько бой Рузибоев — Пуляев

UFC Fight Night 280 пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан) в субботу, 27 июня. Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Рузибоева и Пуляева пройдет в предварительном карде и ожидается около 17.15 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

32-летний Рузибоев имеет в профессиональных ММА 36 побед, 9 поражений, 2 ничьи и еще 2 поединка признаны несостоявшимися. 28-летний Пуляев на профессиональном уровне одержал 10 побед и потерпел 4 поражения.

Где смотреть UFC Fight Night 280 и бой Рузибоев — Пуляев

Трансляцию турнира UFC Fight Night 280 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Результат боя Рузибоев — Пуляев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC Fight Night 280 — бой в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

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Андрей Пуляев
Нурсултан Рузибоев
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