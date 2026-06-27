Феррейра — Алискеров: где смотреть онлайн трансляцию

Феррейра и Алискеров проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку

Бразилец Брунно Феррейра и россиянин Икрам Алискеров сойдутся в поединке среднего веса на турнире UFC Fight Night 280.

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

Время начала и во сколько бой Феррейра — Алискеров

UFC Fight Night 280 пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан) в субботу, 27 июня. Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Феррейры и Алискерова пройдет в основном карде и ожидается около 19.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

33-летний Феррейра имеет в профессиональных ММА 15 побед и 3 поражения. 33-летний Алискеров на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел 2 поражения.

Где смотреть UFC Fight Night 280 и бой Феррейра — Алискеров

Трансляцию турнира UFC Fight Night 280 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Результат боя Феррейра — Алискеров и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC Fight Night 280 — бой в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.