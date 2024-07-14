Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез: смотреть трансляцию боя UFC

Бой Намаюнас — Кортез на UFC on ESPN 59 начнется около 08:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роуз Намаюнас.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 59 проходит в ночь с 13 на 14 июля на Ball Arena в Денвере, Колорадо (США). Главным событием вечера ММА станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез. Ориентировочное время начала поединка — 08:00 по московскому времени.

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Трансляция началась в 02.00 мск. Поединки основного карда показывают бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

31-летняя Намаюнас последний раз выходила в октагон в марте 2024 года на турнире UFC on ESPN 53, одержав победу над Амандой Рибас единогласным решением судей. На ее счету 12 побед и шесть поражений.

30-летняя Кортез последний бой провела в сентябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227, выиграв у Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей. В ее активе 11 побед и одно поражение.

Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роуз Намаюнас
Трэйси Кортез
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эван Элдер на турнире UFC: «Я рад, что с Трампом все в порядке»

UFC Fight Night Намаюнас — Кортез и Салихов — Понзиниббио: расписание и результаты боев карда турнира

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости