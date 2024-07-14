Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:38

Эван Элдер на турнире UFC: «Я рад, что с Трампом все в порядке»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полусредневес UFC Эван Элдер (9-2), открывавший турнир UFC on ESPN 59, после победы над Дарриусом Флауэрсом (12-8) выступил в поддержку Дональда Трампа, на которого произошло покушение во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«Я слышал, что они только что пытались замочить нашего Трампа. Я рад, что с этим человеком все в порядке», — сказал Элдер после боя.

Элдер победил Флауэрса сабмишном во втором раунде. Бой состоялся в ночь на 14 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США.

Дарриус Флауэрс
Дональд Трамп
Эван Элдер
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
История подставного романа югославского баскетболиста Петровича с поп-певицей
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио: смотреть трансляцию боя UFC

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез: смотреть трансляцию боя UFC

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости