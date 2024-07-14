Эван Элдер на турнире UFC: «Я рад, что с Трампом все в порядке»

Полусредневес UFC Эван Элдер (9-2), открывавший турнир UFC on ESPN 59, после победы над Дарриусом Флауэрсом (12-8) выступил в поддержку Дональда Трампа, на которого произошло покушение во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«Я слышал, что они только что пытались замочить нашего Трампа. Я рад, что с этим человеком все в порядке», — сказал Элдер после боя.

Элдер победил Флауэрса сабмишном во втором раунде. Бой состоялся в ночь на 14 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США.