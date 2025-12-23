Роуз Намаюнас против Натальи Силвы: дата боя на турнире UFC 32

Американский боец Роуз Намаюнас и бразильянка Наталья Сильва проведут поединок в женском наилегчайшем весе на турнире UFC 324. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 января 2026 года.

Намаюнас — 33 года, ее рекорд в профессиональных ММА — 15 побед и 7 поражений. В предыдущем поединке Роуз победила свою соотечественницу Миранду Маверик на UFC Fight Night в Атланте (США) 15 июня 2025 года единогласным решением судей.

Сильве — 28 лет, у нее — 19 побед, 5 поражений и 1 ничья. В последнем появлении в клетке Наталья победила единогласным решением судей мексиканку Алексу Грассо на турнире UFC 315 в Монреале (Канада) 10 мая 2025 года.

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