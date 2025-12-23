Никита Крылов против Модестаса Букаускаса: дата боя на турнире UFC 324

Российский боец Никита Крылов проведет поединок с британцем литовского происхождения Модестасом Букаускасом в турнире UFC 324 в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 января 2025 года. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

У 33-летнего Крылова — 30 побед и 11 поражений в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Никиты состоялся 26 июля 2025 года в турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) против Богдана Гуськова. Россиянин уступил техническим нокаутом в первом раунде.

31-летний Бакаускас одержал 19 побед и потерпел 6 поражений в профессиональной карьере. Предыдущий бой Модестаса датирован 6 сентября 2025 года. На турнире UFC Fight Night в Париже (Франция) британец литовского происхождения победил шотландца Пола Крейга нокаутом.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Крылов — Букаускас вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта