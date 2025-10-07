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UFC Fight Night Оливейра — Гамрот: дата и время начала, кард боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Оливейра vs. Гамрот пройдет в ночь с 11 на 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night 261 (также известный как UFC on ESPN+ 119) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 октября, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в спортивном комплексе «Farmasi Arena».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Оливейра — Гамрот

Начало боев предварительного карда — в 23.00 мск 11 октября. Бои главного карда стартуют в 2.00 мск.

В главном событии вечера бразилец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот проведут бой в легком весе. Соглавное событие — поединок в легчайшем дивизионе между бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Монтелом Джексоном.

Кард боев турнира UFC Fight Night Оливейра — Гамрот

Главный кард

  • Чарльз Оливейра (135-11-0-1) — Матеуш Гамрот (25-3-0-1)

  • Дейвисон Фигейреду (24-5-1) — Монтел Джексон (15-2)

  • Висенте Люке (23-11-1) — Джоэл Альварез (22-3)

  • Джоната Диниз (9-1) — Марио Пинто (10-0)

  • Рикардо Рамос (17-7) — Каан Офли (11-4-1)

  • Лукас Алмейда (15-4) — Майкл Асвелл (10-3)

Предварительный кард

  • Джафэл Фильо (16-4) — Клэйтон Карпентер (8-1)

  • Витор Петрино (12-2) — Томас Петерсен (10-3)

  • Биа Мескита (5-0) — Ирина Алексеева (5-3)

  • Лукас Роча (17-2) — Стюарт Николл (8-1)

  • Вальтер Уокер (14-1) — Мухаммед Усман (12-4)

  • Джулия Поластри (13-5) — Каролина Ковалькевич (16-9)

  • Луан Ласерда (12-3) — Саймон Оливейра (18-6)

Где смотреть UFC Fight Night Оливейра — Гамрот

Турнир UFC Fight Night 261 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 23.00 мск 11 октября.

Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 2.00 мск 12 октября.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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Матеуш Гамрот
Чарльз Оливейра
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