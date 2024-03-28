Ян — о своих травмах: «Выбываю на 6 месяцев. Все усилия направлю на реабилитацию»

Российский боец Петр Ян рассказал о своих повреждениях.

«Полностью оторвал переднюю крестообразную связку, частично надорвал мениск. Получается, месяцев на шесть я выбываю. Все усилия надо будет направить на процесс реабилитации», — приводит слова Яна «КП Спорт».

Последний бой 31-летний Ян провел 9 марта с китайцем Сонгом Ядонгом. Тогда он единогласным решением судей победил своего оппонента. Для россиянина этот поединок стал первым после года паузы.