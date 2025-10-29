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29 октября 2025, 15:45

Молдавский о тычке в глаза в бою Аспиналла и Гана: «Утверждать, что Том симулировал, я не могу»

Анастасия Пилипенко

Российский боец ММА Валентин Молдавский прокомментировал инцидент в поединке чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла с французом Сирилом Ганом.

В первом раунде британец получил тычок в глаза и отказался продолжать бой, сославшись на травму.

«Сложно сказать, но насколько мне известно, после поединка Том был в больнице, и врачи сказали, что травмы у него нет, все нормально. Судя по повтору, в момент тычка глаза у него были закрыты, то есть ткнули ему в закрытые глаза, не в открытые, что намного больнее и действительно может привести к повреждению глазного яблока. Утверждать, что он симулировал, я не могу. Хотя бы потому, что не был на его месте, не знаю, что он чувствовал. Но то, что глаза были закрыты, и потом врачи сказали, что все нормально. Тут уже кто как рассудит», — цитирует Молдавского Legalbet.

Бой Аспиналла с Ганом признали несостоявшимся из-за тычка в оба глаза со стороны Сирила в концовке первого раунда. Аспиналл сохранил за собой чемпионский пояс в тяжелом весе.

Источник: Legalbet
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Сирил Ган
Том Аспиналл
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