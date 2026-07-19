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Дрикус дю Плесси — Камару Усман: прямая трансляция боя

Дрикус дю Плесси и Камару Усман проведут бой на турнире UFC Fight Night 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дрикус дю Плесси.
Фото Global Look Press

Южноафриканец Дрикус дю Плесси и представляющий Нигерию Камару Усман встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 281. Бой в среднем весе состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене «Пэйком-центр» в Оклахома-Сити. Ориентировочное время выхода спортсменов в октагон — около 05.30 по московскому времени.

ММА UFC: Дю Плесси — Усман

Предварительный кард турнира начнется 19 июля в 00.00 мск, а основная программа — в 03.00 мск. Прямую трансляцию UFC Fight Night в России покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 00.00 по московскому времени.

Дю Плесси подходит к поединку с рекордом 23 победы и 3 поражения. Девять боев южноафриканец выиграл нокаутом, 11 — приемом и три — решением судей. В предыдущем поединке он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением и потерял чемпионский пояс UFC в среднем весе.

На счету Усмана 21 победа при 4 поражениях. Бывший чемпион UFC в полусреднем весе вернется в октагон спустя 13 месяцев и проведет второй бой в среднем дивизионе. В июне 2025 года Усман прервал серию из трех поражений, победив Хоакина Бакли единогласным решением судей.

Следить за ходом встречи Дрикус дю Плесси — Камару Усман, ключевыми событиями и результатами всех поединков UFC Fight Night 281 можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

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Дрикус Дю Плесси
Камару Усман
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