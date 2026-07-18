UFC Fight Night 281: во сколько начало турнира

Турнир UFC Fight Night 281 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 июля, в Оклахома-Сити (США). Бои пройдут на арене «Пэйком-центр».

Время начала боев турнира UFC Fight Night 281

Предварительный кард начнется 19 июля в 00.00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 03.00 мск. UFC официально назначил начало прелимов на 17.00 по восточному времени США, а основной программы — на 20.00.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси из ЮАР и экс-чемпион промоушена в полусреднем дивизионе нигериец Камару Усман. Поединок пройдет в средней весовой категории. Для Усмана это будет полноценное возвращение в дивизион до 84 килограммов.

Соглавным событием станет бой в среднем весе между американцем Джаредом Каннониром и британцем Кристианом Лероем Дунканом. Каннонир занимает десятое место в рейтинге дивизиона, Дункан — двенадцатое.

В основной программе также заявлены поединки Чейза Хупера с Митчем Рамиресом, Табаты Риччи с Фатимой Клайн и Томми Макмиллена с Альберто Монтесом.

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 281

Прямая трансляция UFC Fight Night начнется 19 июля в 00.00 мск. Турнир покажут федеральный телеканал «Матч ТВ», тематический канал «Матч! Боец» и официальный сайт matchtv.ru.

Результаты всех поединков UFC Fight Night 281 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.