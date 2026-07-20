Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов проведут бой на турнире UFC Fight Night 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Россиянин Магомед Анкалаев и представляющий Узбекистан Богдан Гуськов проведут бой в полутяжелом весе в главном событии турнира UFC Fight Night. Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Гуськов заменил получившего травму Халила Раунтри-младшего.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Дата и время боя Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов на UFC Fight Night

Предварительный кард начнется 25 июля в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Анкалаева и Гуськова ожидается около 22.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Анкалаев имеет в профессиональных ММА 21 победу, два поражения, одну ничью и один бой без результата. В предыдущем поединке бывший чемпион полутяжелого дивизиона проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял пояс UFC. Бой прошел на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе 4 октября 2025 года.

33-летний Гуськов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой завершил вничью. В последнем поединке представитель Узбекистана свел к ничьей бой с Яном Блаховичем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе 6 декабря 2025 года.

Прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night с главным боем Анкалаев — Гуськов покажет сайт «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

Результат боя Анкалаев — Гуськов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Богдан Гуськов
Магомед Анкалаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дикиджи выиграл и сообщил о проблемах со сном, Гуменник рассказал об увлечении мотоциклами. Что произошло на Гран-при в Санкт-Петербурге
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
«Барселона» — «Реал»: основная информация о матче
Популярное видео
UFC 333 — что осталось за кадром
UFC 333 — что осталось за кадром
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковингтон считает Махачева фаворитом боя с Гэрри на турнире UFC 330

Шон О'Мэлли считает, что возможный реванш с Петром Яном может стать самым кассовым боем UFC в легчайшем весе
Новости
RSS RSS
Все новости