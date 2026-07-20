Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов проведут бой на турнире UFC Fight Night 25 июля

Россиянин Магомед Анкалаев и представляющий Узбекистан Богдан Гуськов проведут бой в полутяжелом весе в главном событии турнира UFC Fight Night. Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Гуськов заменил получившего травму Халила Раунтри-младшего.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Дата и время боя Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов на UFC Fight Night

Предварительный кард начнется 25 июля в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Анкалаева и Гуськова ожидается около 22.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Анкалаев имеет в профессиональных ММА 21 победу, два поражения, одну ничью и один бой без результата. В предыдущем поединке бывший чемпион полутяжелого дивизиона проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял пояс UFC. Бой прошел на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе 4 октября 2025 года.

33-летний Гуськов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой завершил вничью. В последнем поединке представитель Узбекистана свел к ничьей бой с Яном Блаховичем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе 6 декабря 2025 года.

Прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night с главным боем Анкалаев — Гуськов покажет сайт «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

Результат боя Анкалаев — Гуськов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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