Уайт — о трилогии Макгрегора и Холлоуэя: «Даже не думаю об этом. Конору предстоит операция»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что пока не рассматривает организацию третьего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

12 июля Холлоуэй победил Макгрегора в реванше техническим нокаутом на турнире UFC 329. Экс-двойной чемпион UFC травмировал ногу на первой минуте боя.

«Даже не думаю об этом. Конору предстоит операция на колене. Я понимаю, он недоволен тем, как все сложилось, но он стал старше и не дрался пять лет. Возраст нельзя победить», — цитирует Уайта Spinnin Backfist.

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.