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UFC Fight Night 282: полный кард, список боев, дата и время начала

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет в Абу-Даби 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет в субботу, 25 июля 2026 года. Вечер смешанных единоборств состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием ивента станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым. В соглавном поединке австралиец Стив Эрцег проведет бой с представителем Узбекистана Рамазаном Темировым.

Предварительные бои UFC Fight Night 282 начнутся в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск. В актуальном официальном карде турнира указаны 11 поединков.

Главный кард

  • Магомед Анкалаев (21-2-1-1) — Богдан Гуськов (18-3-1)
  • Стив Эрцег (14-4) — Рамазан Темиров (19-3)
  • Ислам Дулатов (12-1) — Веллингтон Турман (18-8)
  • Магомед Зайнуков (8-0) — Дамиан Ржепецки (10-0)
  • Ризван Куниев (13-3-1-1) — Тайрелл Форчун (18-3-0-2)
  • Абубакар Вагаев (24-4) — Сайгид Изагахмаев (22-3)

Предварительный кард

  • Вальтер Уокер (15-1) — Томас Петерсен (11-4)
  • Мухаммал Саид (9-0) — Дастин Джейкоби (22-9-1)
  • Исмаэл Бонфим (20-6) — Аксель Сола (11-1-1)
  • Магомед Тучалов (6-0) — Брендсон Рибейро (17-10)
  • Нурулло Алиев (11-0) — Майк Дэвис (12-3)
  • Сантьяго Понзиниббио (30-9) — Сэм Паттерсон (14-3-1)
  • Коди Гибсон (21-12) — Абдул Хуссейн (15-2)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 282

Прямая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night 282 с главным боем Анкалаев — Гуськов будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

Турнир в полном объеме покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Ряд боев прелимов и главный кард будет транслировать «Матч ТВ».

Следить за ключевыми событиями UFC Fight Night 282 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

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Богдан Гуськов
Магомед Анкалаев
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