Данкан победил Каннонье решением судей на турнире UFC Fight Night 281

Британский боец Кристиан Лерой Данкан победил американца Джареда Каннонье в поединке на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США).

Бой в среднем весе продолжался все три раунда и завершился в пользу Данкана единогласным решением судей. 30-летний британец в профессиональных ММА одержал 15 побед и потерпел два поражения.

42-летний Каннонье в 28 поединках одержал 18 побед при 10 поражениях.

ММА UFC: Каннонье — Данкан