Богдан Гуськов в UFC: рекорд и данные бойца, статистика выступлений

Представляющий Узбекистан боец смешанных единоборств Богдан Гуськов выступает в полутяжелой весовой категории UFC. Спортсмен родился в поселке Дукент, тренируется в команде GOR MMA и известен под прозвищем Хитмен.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Следующий бой Гуськова запланирован на турнире UFC Fight Night 282. Представитель Узбекистана должен встретиться с россиянином Магомедом Анкалаевым в главном событии вечера. Турнир пройдет 25 июля 2026 года на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).

Гуськов родился 12 сентября 1992 года. Рост бойца — 190 см, весовая категория — до 93 кг. В профессиональных ММА Богдан дебютировал 20 декабря 2015 года, победив Биксултана Сабыржанова техническим нокаутом в первом раунде.

Профессиональный рекорд Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья. Все свои победы он одержал досрочно: 15 раз выиграл нокаутом или техническим нокаутом, еще три раза — приемами. Решением судей Богдан в профессиональной карьере не побеждал. Его статистика в UFC составляет четыре победы, одно поражение и одну ничью.

До перехода в UFC Гуськов выступал на турнирах Fight Nights Global, RCC, MMA Series, Tech-Krep FC и других промоушенов. В крупнейшей организации мира он дебютировал в сентябре 2023 года, уступив Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде. После этого Богдан одержал четыре победы подряд и вошел в число ведущих бойцов полутяжелого дивизиона.

В 2024 году Гуськов провел два боя. В феврале он нокаутировал Зака Паугу в первом раунде, а в апреле победил Райана Спэнна техническим нокаутом во втором. В 2025 году Богдан выиграл у Билли Элеканы удушающим приемом во втором раунде и нокаутировал Никиту Крылова в первом. В декабре его поединок с бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем завершился вничью решением большинства судей.