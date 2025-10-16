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16 октября 2025, 09:00

Россиянку Алексееву исключили из списка бойцов UFC

Павел Лопатко
Ирина Алексеева.
Фото Global Look Press

Россиянку Ирину Алексееву исключили из списка бойцов UFC, сообщает MMA Orbit.

На турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро 12 октября 35-летняя Алексеева проиграла бразильянке Беатрис Меските. Это поражение стало для нее третьим подряд.

В профессиональных ММА у Алексеевой пять побед при четырех поражениях.

Ирина Алексеева.«У меня опухоль в костном мозге». Боец UFC рассказала о тяжелом диагнозе, но не собирается сдаваться

В июне 2025 года Алексеева рассказала, что не может в своих поединках использовать борьбу из-за опухоли в костном мозге. Она проходила лечение у невролога. Благодаря подходящей терапии боец стала чувствовать себя лучше.

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Ирина Алексеева
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