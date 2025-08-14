Россиянин Сусуркаев дебютирует в UFC через 4 дня после победы на претендентской серии Даны Уайта

Российский боец Байсангур Сусуркаев дебютирует в UFC на турнире UFC 319 в Чикаго.

Соперником 24-летнего бойца станет американец Эрик Нолан. Они проведут поединок в рамках предварительного карда турнира.

В ночь на 13 августа Сусуркаев нокаутировал бахрейнца Муртазу Талху на турнире претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт c UFC. Он дебютирует в промоушене спустя четыре дня после предыдущего поединка.

Всего на счету Сусуркаева девять побед в девяти поединках в профессиональных ММА.