Туменов: «В пиковой форме преимущество было бы на стороне Макгрегора, который лучше Топурии чувствует дистанцию»

Российский боец ACA Биберт Туменов считает, что в своих лучших кондициях ирландец Конор Макгрегор победил бы грузина Илию Топурию.

«В пиковой форме преимущество было бы на стороне Конора, который лучше чувствует дистанцию. У него больше размах рук. Та же самая ситуация была с Жозе Альдо. Он также закрывался и шел вперед. Конор поймал его ударом с левой руки. Отдаю преимущество Макгрегору. Но и Илия мог бы попасть в этом поединке», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Туменова.

28-летний Топурия за карьеру одержал 17 побед в 17 боях. На счету 37-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений.