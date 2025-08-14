Конор Макгрегор исключен из ростера UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор исключен из ростера организации, сообщается на странице UFC Roster Tracker в соцсети X.

В конце июля ирландец сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор может выступить на турнире в Белом доме.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC Макгрегор провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.