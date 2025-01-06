UFC Fight Night 249: кард боев турнира 12 января
UFC Fight Night 249 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 12 января. Предварительный кард стартует в 00.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 3.00 мск.
В главном событии вечера состоится женский бой в наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. Также в основном карде заявлен поединок россиянина Романа Копылова и американца Криса Кертиса. В предварительном карде состоится схватка россиянки Виктории Дудаковой против Фатимы Клайн из США, и российского бойца Магомеда Гаджиясулова против бразильца Бруно Лопеса.
Основной кард UFC Fight Night 249
Маккензи Дерн — Аманда Рибас
Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда
Крис Кертис — Роман Копылов
Кристиан Родригес — Остин Баши
Пунаэле Сориано — Урош Медич
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
Фатима Клайн — Виктория Дудакова
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