Байсангур Сусуркаев — Джордан Сантос: когда бой UFC 328

Российский боец Байсангур Сусуркаев проведет поединок в среднем весе против бразильца Джордана Сантоса на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Сусуркаев — Сантос ожидается около 0.30 по московскому времени.

ММА UFC: Сусуркаев — Сантос

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Сусуркаев в ММА провел 11 боев, все закончились победой. На счету Сантоса — 11 побед и два поражения.