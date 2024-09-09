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Сегодня, 13:06

Уиттакер: «Чимаев очень опасен, потому что он не изучен»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) отметил, что 12-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) не проходил настоящую проверку.

«Я определенно думаю, что он [Чимаев] представляет наибольшую опасность, потому что он один из тех, кто не проверен, не изучен, но он явно очень хорош, он легко повалил [Камару] Усмана и контролировал его на земле, а у Усмана тоже очень высокий уровень борьбы, так что логично, что он очень хорош в том, что делает. Но, как я уже сказал, я боролся с лучшими, а наш бой — в конце вечера», — сказал Уиттакер Submission Radio.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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