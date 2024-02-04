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4 февраля, 13:35

Роберт Уиттакер: «Я побью Дю Плесси в 9 случаях из 10»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) уверен, что в случае реванша с чемпионом среднего веса Дрикусом Дю Плесси (21-2) он одержит победу.

«Я не потерял мотивацию в своих боях, — сказал Уиттакер на пресс-конференции UFC. — Я всегда готов к бою. Вы можете наброситься на меня в мой худший день, и я покажу вам хороший результат. Дрикус — голодный до побед боец. Я думаю, что недооценил его. Я уверен, что выиграю у него в 9 случаях из 10. Я верю, что как боец я лучше него. Но он был голоден и выложился по полной, а я не смог сделать того же самого».

Дю Плесси победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дрикус Дю Плесси
Роберт Уиттакер
UFC
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