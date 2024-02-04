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4 февраля, 13:30

Биспинг назвал идеального соперника для Хамзата Чимаева

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что девятому номеру рейтинга в среднем весе Хамзату Чимаеву (13-0) следует провести бой против четвертого номера рейтинга Джареда Каннонье (17-6).

«Я бы хотел увидеть его против бойца типа Джареда Каннонье, потому что если он не сможет повалить его и не решит проблему с кардио, то у него будут серьезные проблемы, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Но кто знает, может быть, есть причина, по которой у него заканчивается бензин? Возможно, потому что он не выдерживает темп. Он сразу идет вперед, борется.

Когда ты пытаешься кого-то повалить, это самый кардио-нагрузочный элемент смешанных единоборств. Нужно приложить много сил, чтобы повалить другого бойца на канвас. По своему опыту могу сказать, что это абсолютно изнурительно, особенно когда против тебя борется высококлассный борец, который знает, как остановить тейкдауны».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Джаред Каннонье
Микаэль Биспинг
Хамзат Чимаев
UFC
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