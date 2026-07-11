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Роберт Уиттакер — Никита Крылов: во сколько начнется бой UFC

Роберт Уиттакер и Никита Крылов проведут бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Никита Крылов.
Фото Getty Images

Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов проведут бой в полутяжелом весе на турнире UFC 329. Ивент пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Поединок Уиттакер — Крылов входит в предварительный кард вечера.

ММА UFC: Уиттакер — Крылов

Время начала и во сколько бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов

Турнир UFC 329 начнется в 00.00 по московскому времени с ранних предварительных боев. Предварительный кард стартует в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. Бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов ожидается ориентировочно около 3.30 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

35-летний Уиттакер — бывший чемпион UFC в среднем весе. Его рекорд в MMA составляет 27 побед и 9 поражений. В предыдущем поединке австралиец уступил Ренье де Риддеру раздельным решением судей на турнире UFC Abu Dhabi.

34-летний Крылов выступает в полутяжелой весовой категории. На счету россиянина 31 победа и 11 поражений. В последнем бою Крылов победил Модестаса Букаускаса нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 324.

Где смотреть бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов

Турнир UFC 329 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Старт трансляции — в 00.00 мск. Главный кард также покажет телеканал «Матч ТВ», а основные бои вечера будут доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

Конор Макгрегор&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй.Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 329. Результат боя Уиттакер — Крылов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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