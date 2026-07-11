UFC 329: полный кард турнира, все участники, расписание боев

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер смешанных единоборств состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Главным событием шоу станет реванш в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

Ранние предварительные бои UFC 329 начнутся в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск.

Кард боев турнира UFC 329

В главном бою вечера встретятся Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй. В соглавном поединке француз Бенуа Сен-Дени проведет бой с англичанином Пэдди Пимблеттом.

Главный кард

Конор Макгрегор (22-6) — Макс Холлоуэй (27-9)

Бенуа Сен-Дени (17-3-0-1) — Пэдди Пимблетт (23-4)

Кори Сэндхаген (18-6) — Марио Баутиста (17-3)

Брэндон Ройвал (17-9) — Лонер Кавана (10-1)

Кинг Грин (35-17-1-1) — Терренс Маккинни (18-8)

Предварительный кард

Роберт Уиттакер (27-9) — Никита Крылов (31-11)

Гейбл Стивсон (3-0) — Элайджа Эллисон (5-2)

Коди Гарбрандт (15-7) — Адриан Янез (17-6-1)

Люк Райли (13-0) — Кай Камака III (18-7-1)

Ранний предварительный кард

Трейси Кортес (12-3) — Ван Цун (9-1)

Дэмиан Пинас (9-1) — Сезар Алмейда (7-2)

Райан Гандра (9-1) — Закари Риз (10-3-0-1)

Алессандро Коста (16-5) — Коди Дерден (18-10-1)

Фарид Башарат (15-0) — Итан Юнг (10-2)

Где смотреть трансляцию турнира UFC 329

Турнир UFC 329 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Старт трансляции — в 00.00 мск.

Главный кард также покажет телеканал «Матч ТВ». Основные бои вечера будут доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала. Начало основного карда — в 04.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Результаты боев турнира UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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