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12 июля, 06:45
Макгрегор стремительно проиграл Холлоуэю: онлайн-трансляция турнира UFC 329
Шоу в Лас-Вегасе.
«Давайте поддержим Конора, народ. Он абсолютный зверь!
Но что есть, то есть. Нам нужно провести еще один бой. Сто процентов» — сказал Холлоуэй после боя.
Макгрегор и Холлоуэй обнялись после боя. Макс затем побежал на трибуны к родным, а Конор сел на табуретку.
Макгрегор в самом начале боя побежал вперед и неудачно приземлился на правую ногу, в результате чего оказался на земле. После двух неудачных попыток подняться ирландец не смог продолжить бой. Судья остановил поединок. Победу техническим нокаутом одержал Холлоуэй.
Макгрегор получил травму ноги на второй минуте боя
Да уж. Пять лет ждали, чтобы все закончилось вот так.
Впереди главный бой вечера — возвращение Конора Макгрегора спустя 5 лет. Его соперником будет Макс Холлоуэй.
Пимблетт задушил Сен-Дени на первой минуте боя
Вот это начало! Пимблетт сразу пошел в борьбу, закинул руки за шею Сен-Дени и провел удушающий прием. Бенуа, кажется, даже заснул.
Пэдди вышел на бой, танцуя, и так же удалился. Сплошной позитив.
Баутиста победил Сэндхагена единогласным решением судей
Все трое судей посчитали 29:28 в пользу Марио, которые взял реванш у Кори.
Завершился бой между Сэндхагеном и Баутистой. И надо сказать, что у Марио шансов на победу больше — огромную роль в этом сыграл нокдаун.
Статистика боя по ударам — 113:96 в пользу Баутисты. Ждем решения судей.
Баутиста отправил Сэндхагена в нокдаун левым боковым, но Кори сумел избежать добивания. Спрятал голову Сэндхаген, да еще и попытался провести болевой на стопу Марио.
Баутиста все чаще проверяет переднюю ногу Сэндхагена лоу-киком. Хочет затормозить соперника, ведь угнаться за ним крайне сложно. А может и усыпляет бдительность Марио, это мы узнаем со временем.
Во второй половине раунда Баутиста постепенно начал забирать инициативу, но весомого преимущества не получил.
Очень хороший тайминг демонстрирует Сэндхаген — отлично щелкнул Баутисту левых боковым на отходе. Марио не упал, но однозначно ощутил попадание.
Свежи на ногах оба бойцы, буквально летают по октагону. Фронт-кики Сэндхагена смотрятся очень красиво.
Сэндхаген и Баутиста проведут реванш. В первом бою, в 2019-м, победу рычагом локтя одержал Кори.
А еще оба бойца проиграли Умару Нурмагомедову.
Ройвал победил Кавану удушающим приемом в третьем раунде
В третьем раунде борьба Ройвала выглядела гораздо эффективнее. Брэндон быстро перевел Кавану на землю и закинул руки под треугольник, но англичанин выстоял. После этого Ройвал переместился за спину оппоненту и все-таки провел удушающий.
Второй раунд совершенно точно выиграл Кавана. Англичанин с первых минут начал оказывать давление на соперника. Более 30 акцентированных ударов пришлись в цель. Ройвал пытался спастись в борьбе и даже перевел Лонэ на землю, но реального преимущества от этого не получил.
В первом раунде инициатива больше исходила от Ройвала. Американец работал первым номером и часто проверял бдительность Каваны джебами и лоу-киками. Англичанин не форсировал события и взрывался лишь изредка.
На последней минуте бой перешел в партер по решению Ройвала, но американец не смог вынести из этого пользу.
Грин победил Маккинни техническим нокаутом на последней секунде первого раунда
Маккинни доминировал в первом раунде над Грином, едва не нокаутировав в середине пятиминутки. Затем Терренс зачем-то пошел в борьбу, где дал сопернику возможность набраться сил. На последних секундах бой перешел в стойку, где Грин финишировал оппонента ударом в корпус и добиванием.
Крылов проиграл Уиттакеру нокаутом в третьем раунде
После очередной серии ударов в голову Никита всем своим видом показал, что не может продолжать бой. Судья это увидел и остановил поединок. Решающим оказался правый боковой в челюсть.
Уиттакер здорово рвет дистанцию, включаясь только на ближней. Единственные удары, которые пока проходят у Крылова — это лоу-кики. На них Роберт не обращает внимания.
Много ударов пропускает Крылов, слишком много для полутяжелого веса. Уиттакер очень легко входит в нужную дистанцию и работает в своем темпе. Второй раунд тоже остался за австралийцем.
В самом начале раунда Крылов пошел вперед и пропустил несколько пристрелочных удара от Уиттакера. Спустя несколько попыток россиянин перевел соперника на землю и забрал спину, контролируя бой. Уиттакер освободился из захвата через пару минут и раунд завершился в стойке.
За полторы минуты до конца раунда Крылов пропустил точнейшую двойку в нос и немного повело Никиту. Есть преимущество у Уиттакера в стойке.
Уже прошли несколько поединков предварительного карда.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон дебютировал победой нокаутом над Элайшей Эллисоном. Бой завершился уже в первом раунде.
Эдриан Янез эффектно нокаутировал Коди Гарбрандта тоже в первом раунде.
Суринамский боец Дэмиан Пинас победил бразильца Сезара Алмейду нокаутом в первом раунде.
После поединка Пинас бросил вызов российскому бойцу Байсангуру Сусуркаеву, у которого 12 побед без поражений.
Также Ванг Конг после победы решением над Трейси Кортес вызвала чемпионку Валентину Шевченко.
Тактаров с иронией отреагировал на готовность Макгрегора подраться с Махачевым
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Конора Макгрегора о возможном бое против Ислама Махачева.
«Может ли Макгрегор подраться с Махачевым? Он готов, как Гагарин и Титов», — сказал Тактаров «СЭ».
Немков — о возвращении Конора: «Он опять взрывает систему и привлекает людей к спорту»
Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы возвращения Конора Макгрегора в UFC.
«Возвращение Конора это хорошо для всего ММА в целом. У людей большой интерес к такой персоне, как Макгрегор. Это говорит о том, что он опять взрывает всю систему и привлекает большое количество людей к спорту. Доказательством служит то, что все билеты были раскуплены буквально за пару минут», — сказал Немков «СЭ».
Крылов: «Уиттакер хочет перейти в новый вес как Перейра, но это будет похоже на переход Адесаньи»
Никита Крылов считает, что Роберт Уиттакер потерпит неудачу после перехода в новую весовую категорию.
«Я думаю, что он хочет перейти, как Алекс Перейра, но мне кажется, что это может быть похоже на переход Адесаньи. Ян Блахович победил Адесанью, Доминик Рейес победил Криса Уайдмана. Хочется, чтобы у Роберта было что-то похожее», — цитирует Крылова портал Red Corner MMA.
Стал известен гонорара Макгрегора в бою с Холлоуэем
По информации журналиста Ариэля Хельвани гарантированный гонорар ирландца превысит 15 миллионов долларов без учета процента за продажу трансляции.
UFC перешел на глобальное партнерство с Paramount, из-за чего была ликвидирована классическая PPV-система. Однако Дана Уайт заявил, что для бойца разработали новую формулу выплат, привязанную к усредненным показателям его прежних продаж.
Экс-чемпион UFC Вайдман рассказал, как Макгрегор может победить Холлоуэя
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман назвал единственную возможность для ирландца Коннора Макгрегора справиться с американцем Максом Холлоуэем в реванше.
«Единственный шанс Конора — нокаутировать Макса. Желательно в первом или втором раунде», — цитирует Вайдмана пресс-служба UFC.
Представитель Макгрегора рассказал о планах после боя с Холлоуэем
Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился планами ирландца на будущее.
«Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. С нетерпением ждем не только боя с Максом Холлоуэем, но и следующего — точно не будем ждать целый год», — цитирует Аттара MMA Junkie.
Гаджиев считает, что Холлоуэй победит Макгрегора: «Слишком долго Конора не было в клетке»
Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил шансы бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.
«Я не думаю, что Конор победит. У Холлоуэя была постоянная практика, он был в тонусе. А Макгрегор сделал огромную паузу в пять лет. При этом не считаю, что это будет избиение. Нас ждет равный бой. По стилю Конору удобен этот соперник, но Макс должен победить. Ирландца слишком долго не было в клетке», — сказал Гаджиев «СЭ».
Дрейк поставил 1 миллион долларов на победу Макгрегора
Известный канадский рэпер Дрейк не обошел бой Макгрегора и Холлоуэя стороной. Артист поставил 1 миллион долларов на ирландца. Потенциальный выигрыш — 2,85 миллиона долларов.
Напомним, Дрейк славится плохой кармой, когда дело доходит до ставок на спорт.
Гаджиев — о возвращении Макгрегора: «Видимо, соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать»
Промоутер Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора в UFC.
«Видимо, он соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать. Как будто Холлоуэй удобный соперник для Макгрегора. При этом не считаю ирландца фаворитом», — сказал Гаджиев «СЭ».
Волкановски считает Холлоуэя фаворитом боя с Макгрегором
Австралиец Алекс Волкановски объяснил, почему считает Макса Холлоуэя фаворитом реванша с Конором Макгрегором.
«Я поставлю на Макса Холлоуэя. Очевидно, он был активен, тогда как Конор Макгрегор давно не выходил в октагон. И, знаете, в последних боях мы видели, что он по-прежнему опасен, но это уже не тот боец, которого мы привыкли видеть.
Думаю ли я, что Конор все еще способен показать хороший бой? Да, думаю. Но мне кажется, что Макс немного его перебьет и, возможно, завершит поединок во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски в соцсети.
Макгрегор готов провести реванш с Флойдом Мэйвезером
Их бой по правилам бокса проходил в 2017-м и завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде.
«Хотел бы я провести реванш против Мейвезера? Да, конечно. Разговоры вокруг боя с этим пацаном ведутся постоянно — это правда. Я открыт к этому», — заявил Макгрегор в комментарии TMZ.
Джон Джонс: «Тренировки со Стивсоном заставляют меня скучать по боям»
Джон Джонс вошел в команду Гейбла Стивсона перед боем с Элайшем Эллисоном.
«Так здорово снова быть здесь. Это невероятно заставляет меня скучать по боям, но мое время уже прошло. Я считаю, что для того, чтобы быть одним из лучших бойцов, нужно быть очень эгоистичным. Сейчас для меня настало время научиться быть менее эгоистичным. Поэтому я здесь, в команде Стивсона. Я отдаю ему все, что у меня есть, и полностью поддерживаю его на пути к вершине», — цитирует Джонса портал Bloody Elbow.
Тренер Махачева допустил потенциальный бой с Макгрегором
По словам Хавьера Мендеса, бой Ислама Махачева и Конора Макгрегора мог бы быть интересен UFC.
«Ислам готов к такому бою. Мы понимаем, как драться с Конором. Это интересная история с точки зрения медиа, поэтому она возможна. Посмотрим, что сможет показать Макгрегор после возвращения», — приводит слова Мендеса ТАСС.
UFC 329 установил рекорд организации по доходам от продажи билетов
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов. По словам главы промоушена, кассовые сборы вечера превысили 25 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошел на арене «Сфера» в Лас-Вегасе и собрал 21,8 миллиона долларов.
Крылов: «Благодаря Конору к турниру UFC 329 будет приковано много внимания»
Никита Крылов вспомнил как дрался в одном карде с Конором Макгрегором на турнире UFC летом 2014 года в Дублине (Ирландия).
«Будет ли уделено достаточно внимания нашему бою в карде Макгрегора? Я второй раз дерусь в карде с Конором. В первый раз это было, когда он победил Диего Брандао. Это было достаточно интересно и весело, хоть и 12 лет назад. Наша задача — показать яркий и красивый бой, а благодаря Конору к турниру в целом будет приковано много внимания, поэтому проблем не будет», — цитирует Крылова портал Red Corner MMA.
Макгрегор ответил на вопрос, поехали ли бы на 2-3 года в Дагестан
Конор Макгрегор ответил на вопрос-мем о том, поехал ли бы он на 2-3 года в Дагестан.
«Не поехал бы (смеется). Хотя, если честно, у меня действительно есть друзья и поклонники в Дагестане. У меня много российских фанатов», — сказал Макгрегор в подкасте Full Send Podcast.
Соннен: «Зачем Конору бой с Холлоуэем? Это худший вариант»
Легенда UFC и ММА-эксперт Чейл Соннен удивлен организацией бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.
«Зачем ему бой против Макса? Он же уже побеждал его. Я думал, это худший вариант из всех возможных. Я был удивлен, что в UFC пошли в этом направлении.
Когда история Конора завершится, мы будем рассказывать о трех боях с Дастином Порье, двух с Нейтом [Диазом] - и мы, вероятно, хотели бы увидеть еще один бой с ним — и еще о двух с Максом. Когда смотришь на его рекорд, так и хочется сказать: «Эй, давайте кем-нибудь разбавим». Было бы так интересно — Макгрегор против Чендлера, Макгрегор против Руффи. Хоть что-нибудь новенькое», — сказал Соннен в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
Макгрегор не против подраться с будущим соперником Махачева — Гэрри
Конор Макгрегор заявил, что не против провести бой с соотечественником и будущим соперником Ислама Махачева — Иэном Гэрри.
«Никаких проблем. No problemo, как говорят в Бразилии», — цитирует Конора портал MMAFighting.
Дана Уайт допустил продолжение карьеры Макгрегором в случае победы над Холлоуэем
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о планах по поводу карьеры Конора Макгрегора.
«Все возможно, если Конор победит в воскресенье. Кто бы ни победил, это будет большая победа и большой шаг вперед в их карьере, особенно на данном этапе. Эти двое прошли через все.
У меня в голове есть пять сценариев на случай победы Конора и три сценария на случай победы Макса. Важнейший момент для обоих бойцов», — заявил Уайт журналистам.
Макгрегор — о реванше с Холлоуэем: «Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру»
Конор Макгрегор перед боем против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 заявил, что их реванш станет блокбастером.
«Рад вернуться! Спасибо всем фанатам. Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру. Мак даст жару!» — приводит пресс-служба UFC слова Макгрегора.
Холлоуэй: «Если Макгрегор ракета, то я чертова атомная бомба»
Макс Холлоуэй перед боем против Конора Макгрегора на турнире UFC 329 заявил, что слишком яростный.
«Я слишком свирепый, я слишком яростный. Если этот парень ракета, то я чертова атомная бомба. Увидимся завтра!» — приводит пресс-служба UFC слова Холлоуэя.
Макгрегор и Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед UFC 329
Церемония прошла без инцидентов. Спортсмены смотрели друг другу в лица без высказываний и других движений, несмотря на то, что глава UFC Дана Уайт держал Макгрегора рукой, а его соперника — работник службы безопасности.
Комментатор Шнякин: «Мне страшно за Конора»
Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.
«Мне страшно за Конора. С таким бойцом, как Холлоуэй, ты всегда можешь неожиданно получить. У Макса отличная ударная техника. Это может быть очень опасно. Я был бы не против, если бы Макгрегор завершил сейчас. Боюсь, дальше будет только хуже. У него была страшная травма. Не факт, что он сможет себя психологически восстановить. Не уверен в Коноре. У меня неутешительные прогнозы. Но болеть буду за него», — сказал Шнякин «СЭ».
Холлоуэй — Макгрегору: «В прошлый раз я оставил отметины на твоем лице»
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй обменялись репликами на пресс-конференции.
Макгрегор: «Это возвращение совсем другого зверя. Мне здесь нужно многое доказать, и кому я это доказываю? Себе. Так что ты против этого».
Холлоуэй: «В прошлый раз я оставил отметины на твоем лице, и если говорить о нокдаунах, то я отправил твой зад в нокдаун ударом ногой с разворота».
Макгрегор: «Он дерется не с Ортегой и не с полулегковесом, это совсем другой зверь. Так что удачи тебе, Макс».
Альдо: «Для меня Холлоуэй небольшой фаворит боя с Макгрегором»
Легенда UFC Жозе Альдо считает Макса Холлоуэя фаворитом боя с Конором Макгрегором.
«У обоих есть потрясающие качества. Мне не удалось подраться с Конором достаточно долго. Я не почувствовал в весе его набор навыков, но он безусловно талантливый боец.
Для меня Макс — фаворит. Он активен, продолжает строить карьеру. Я не говорю, что Холлоуэй большой фаворит, ни в коем случае. Но у него есть преимущество из-за активности. Не могу представить, как будет выглядеть выступление Конора», — цитирует Альдо MMAFighting.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 329
Главный кард
Конор Макгрегор (77,33 кг) — Макс Холлоуэй (77,11 кг)
Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг)
Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг)
Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонэ Кавана (57,15 кг)
Кинг Грин (70,53 кг) — Терренс Маккинни (70,76 кг)
Прелимы
Роберт Уиттакер (93,21 кг) — Никита Крылов (93,21 кг)
Гейбл Стивсон (107,04 кг) — Элайша Эллисон (109,31 кг)
Коди Гарбрандт (61,68 кг) — Эдриан Янез (61,68 кг)
Люк Райли (66,22 кг) — Кай Камака (66,22 кг)
Трэйси Кортес (57,15 кг) — Ванг Конг (56,92 кг)
Дэмиан Пинас (84,14 кг) — Сезар Алмейда (84,36 кг)
Фарид Башарат (61,68 кг) — Джон Гарза (61,46 кг)
Раян Гандра (84,14 кг) — Закари Рис (83,68 кг)
Коди Дерден (57,15 кг) — Алессандро Коста (56,92 кг)
Крылов и Уиттакер показали одинаковый вес перед турниром UFC 329
Никита и Роберт уложились в лимит полутяжелого весе и показали 93,21 кг.
Макгрегор и Холлоуэй уложились в лимит полусреднего веса
Вес Конора — 77,33 кг. Макс показал на весах 77,11 кг.
Макгрегор: «Вернулся в ММА, чтобы изменить этот бизнес»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что вернулся в ММА чтобы вновь изменить индустрию смешанных единоборств.
«Нет ничего лучше, чем доказать людям, что они ошибались. Каждый имеет право на свое мнение. Некоторые сомнения вполне обоснованы. Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят.
Присоединяйтесь к этой игре — мы набираем обороты. «Мак» вернулся. Цель возвращения? Изменить игру. Определенно изменить этот бизнес. Доказать самому себе, что я именно тот, кем себя считаю. Я — тот, кто я есть», — приводит MMA Fighting слова Макгрегора.
Бразилец Руффи будет запасным в бою Макгрегора и Холлоуэя
Бразильский боец Маурисио Руффи сообщил, что будет запасным для реванша между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.
«Всем привет. Вы знаете, что я предложил себя в качестве запасного для боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Завтра, в понедельник, я отправлюсь в Лас-Вегас. Я хорошо за собой следил, эти парни заставили меня тренироваться прямо во время отпуска. Посмотрим, как все сложится. Мой бой с Конором Макгрегором был бы хорошим», — сказал Руффи в соцсетях.
Холлоуэй: «Надеру Макгрегору задницу»
Макс Холлоуэй ожидаемо был не так многословен на фоне Конора Макгрегора.
«Я надеру ему задницу! Вы все увидите в субботу ночью», — сказал Макс Холлоуэй на пресс-конференции.
Макгрегор: «Мой прогноз? Я уничтожу Макса»
Конор Макгрегор начал шоу на первой же пресс-конференции перед боем с Максом Холлоуэем.
«Прогноз Мистического Мака? Уничтожение. Я уничтожу Макса. Устраню Макса, моего последнего соперника, все еще остающегося в UFC. Остальные оппоненты уже выбыли. Макс остался последним, и в воскресенье он будет устранен навсегда», — сказал Макгрегор.
Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя во время дуэли взглядов
В Лас-Вегасе состоялась первая дуэль взглядов между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем. Ирландец вел себя крайне агрессивно — сорвал очки с соперника и даже боднул. Но до драки не дошло: охрана быстро развела бойцов в стороны.
Стоит отметить, что Холлоуэй был явно не готов к такому развитию событий и был удивлен действиями Макгрегора.
Роберт Уиттакер: краткая биография
Уиттакеру — 35 лет. Австралиец провел в ММА 35 боев — 26 побед (15 — досрочно) и 9 поражений. Его карьера в UFC началась в 2012 году, спустя пять лет он стал чемпионом в среднем весе, победив кубинца Йоэля Ромеро. Отобрать титул у Уиттакера смог Исраэль Адесанья в октябре 2019-го.
Свой последний бой Уиттакер провел в июле 2025-го, уступив раздельным решением судей Ренье де Риддеру.
Никита Крылов: краткая биография
Крылову — 34 года. Россиянин провел за карьеру 41 боя — 31 победа (29 — досрочно) и 11 поражений. В UFC Крылов выступал в два захода с 2013 по 2016 год, и с 2018-го. Его поединки всегда были зрелищными и часто заканчивались досрочно, причем в любую сторону.
В последнем бою Крылов нокаутировал Модестаса Букаускаса на турнире UFC 324 в январе 2026-го.
Бенуа Сен-Дени: краткая биография
Сен-Дени — 30 лет. Француз провел в ММА 21 поединок — 17 побед (все — досрочно), 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. В UFC Сен-Дени выступает с октября 2021-го. С тех пор он одержал 9 побед и потерпел 3 поражения.
Бенуа идет на серии из четыре побед, в последнем бою он нокаутировал Дэна Хукера на турнире UFC 325 в феврале 2026-го.
Пэдди Пимблетт: краткая биография
Пимблетту — 31 год. Англичанин провел 27 боев — 23 победы и 4 поражения. В UFC Пэдди попал в сентябре 2021 года. С тех пор он одержал семь побед, пока не нарвался на американца Джастина Гейджи, которому уступил единогласным решением судей в бою за титул временного чемпиона в легком весе на турнире UFC 324 в январе 2026-го.
Макс Холлоуэй: краткая биография
Холлоуэю — 34 года. За карьеру он провел 36 боев в ММА — 27 побед и 9 поражений. В июне 2017 года Макс стал чемпионом UFC в полулегком весе, победив Альдо нокаутом. Далее Холлоуэй провел три успешные защиты титула, между которыми был неудачный подъем в легкий вес и бой за пояс с Порье.
В 2019-м американец проиграл титул уже в полулегком весе австралийцу Алексу Волкановски. А в 2024-м попытался вернуть чемпионство, уступив нокаутом испанцу Илии Топурии.
Свой последний бой Холлоуэй провел 7 марта 2026-го, проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре решением судей.
Конор Макгрегор: краткая биография
Макгрегору — 37 лет. В ММА ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы (20 досрочно) и потерпел 6 поражений. Макгрегор стал чемпионом UFC в полулегком весе в декабре 2015-го, нокаутировав легенду Жозе Альдо на 13-й секунде.
Спустя год он завоевал титул в легком весе, нокаутировав Эдди Альвареса. Через два года — в октябре 2018-го — ирландец провел культовый бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл удушающим приемом, потеряв титул в легком весе.
Последние два боя Макгрегор провел с Дастином Порье в 2021-м, проиграв досрочно оба.
UFC 329: полный кард турнира с участием Макгрегора и Холлоуэя
Основной кард
Конор Макгрегор (22-6) — Макс Холлоуэй (27-9)
Бенуа Сен-Дени (17-3-0-1) — Пэдди Пимблетт (23-4)
Кори Сэндхаген (18-6) — Марио Баутиста (17-3)
Брэндон Ройвал (17-9) — Лонэ Кавана (10-1)
Кинг Грин (35-17-1-1) — Терренс Маккинни (18-8)
Предварительный кард
Никита Крылов (31-11) — Роберт Уиттакер (27-9)
Гейбл Стивсон (3-0) — Элайша Эллисон (5-2)
Коди Гарбрандт (15-7) — Эдриан Янез (17-6-1)
Люк Райли (13-0) — Кай Камака (18-7-1)
Ранние предварительные бои
Трэйси Кортес (12-3) — Ванг Конг (9-1)
Дэмиан Пинас (9-1) — Сезар Алмейда (7-2)
Фарид Башарат (15-0) — Этин Юинг (10-2)
Райан Гандра (9-1) — Джон Гарза (6-1)
Раян Гандра (9-1) — Закари Рис (10-3)
Алессандро Коста (16-5) — Коди Дерден (18-10-1)
Где смотреть трансляцию турнира UFC 329
Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард стартует в 02.00 мск. Основной кард начнется в 04.00 мск. Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается ближе к концу основной программы турнира.
В прямом эфире турнир UFC 329 покажет UFC Fight Pass. В России трансляция также будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Когда и где состоится турнир UFC 329
Турнир по смешанным единоборствам UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
В ночь с 11 на 12 июля пройдет турнир UFC 329, в главном событии которого состоится возвращение Конора Макгрегора — ирландец проведет реванш с Максом Холлоуэем.
В ночь с субботы 11 июля на воскресенье 12 июля по московскому времени состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе — UFC 329.
В его главном поединке выступят ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй. Бойцы проведут реванш. В первом поединке — в августе 2013-го победу единогласным решением одержал Конор.
Макгрегор проведет первый бой за пять лет — в июле 2021-го бывший двойной чемпион UFC досрочно проиграл американцу Дастину Порье на UFC 264.
В главном карде увидим бои с участием англичанина Пэдди Пимблетта, в прелимах россиянин Никита Крылов сразится с экс-чемпионом UFC Роберто Уиттакером.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!