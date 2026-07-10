Макгрегор стремительно проиграл Холлоуэю: онлайн-трансляция турнира UFC 329

Пимблетт задушил Сен-Дени на первой минуте боя

Вот это начало! Пимблетт сразу пошел в борьбу, закинул руки за шею Сен-Дени и провел удушающий прием. Бенуа, кажется, даже заснул.

Пэдди вышел на бой, танцуя, и так же удалился. Сплошной позитив.