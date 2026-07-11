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Сегодня, 06:13

Макгрегор — о реванше с Холлоуэем: «Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру»

Евгений Козинов
Корреспондент

Ирландский боец Конор Макгрегор перед боем против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 заявил, что их реванш станет блокбастером.

«Рад вернуться! Спасибо всем фанатам. Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру. Мак даст жару!» — приводит пресс-служба UFC слова Макгрегора.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Конор Макгрегор&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй.Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329

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Конор Макгрегор
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