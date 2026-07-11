Макгрегор — о реванше с Холлоуэем: «Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру»

Ирландский боец Конор Макгрегор перед боем против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 заявил, что их реванш станет блокбастером.

«Рад вернуться! Спасибо всем фанатам. Надеюсь, все готовы к завтрашнему блокбастеру. Мак даст жару!» — приводит пресс-служба UFC слова Макгрегора.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).