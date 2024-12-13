Резников считает, что Царукян — самый сложный соперник для Махачева в легком весе UFC

Боец легкого веса ACA Артем Резников поделился мнением по поводу титульного боя между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном на турнире UFC 311.

«Ислам, конечно, фаворит, но Армана списывать нельзя. Бой будет сложным для обоих. У обоих хороший удар и грепплинг. Здесь будет игра в шахматы. Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева. Если выиграет Ислам, надо драться в 77 кг за пояс. Не вижу смысла защищать пояс в 70 кг. Если выиграет Арман, он может защищать пояс. Для меня самым интересным будет бой Махачева и Шавката Рахмонова. Буду ждать, и с большим удовольствием посмотрю. Душой буду болеть за Шавката Рахмонова. И невозможно не считать фаворитом того, за кого болеешь», — сказал Резников MMA.Metaratings.ru.

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе, встретится с Арманом Царукяном в четвертой защите титула в ночь на 19 января 2025 года на турнире UFC 311. В послужном списке Махачева 26 побед и одно поражение, у Армана — 22 победы и 3 поражения.