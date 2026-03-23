Ренато Мойкано раскритиковал счет в бою Евлоев — Мерфи

Бывший претендент на титул UFC Ренато Мойкано раскритиковал судейское решение в поединке россиянина Мовсара Евлоева и британца Лерона Мерфи. Бой прошел в Лондоне на турнире UFC Fight Night 270 и Евлоев одержал победу большинством судейских голосов.

«Мерфи нанес на 15 ударов больше в первом раунде, и они были более значимыми. Это абсурд. Как судьи увидели 4-1 по раундам в пользу Евлоева?» — написал Мойкано в соцсетях.

На счету Евлоева уже 10 побед в UFC без единого поражения и 20 побед во всех профессиональных боях.

Для Мерфи это первое поражение: теперь в его активе 17 побед, одно поражение, а еще один поединок ранее был признан несостоявшимся.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max