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Ренато Мойкано раскритиковал счет в бою Евлоев — Мерфи

Бывший претендент на титул UFC Ренато Мойкано раскритиковал судейское решение в поединке россиянина Мовсара Евлоева и британца Лерона Мерфи. Бой прошел в Лондоне на турнире UFC Fight Night 270 и Евлоев одержал победу большинством судейских голосов.

«Мерфи нанес на 15 ударов больше в первом раунде, и они были более значимыми. Это абсурд. Как судьи увидели 4-1 по раундам в пользу Евлоева?» — написал Мойкано в соцсетях.

На счету Евлоева уже 10 побед в UFC без единого поражения и 20 побед во всех профессиональных боях.

Для Мерфи это первое поражение: теперь в его активе 17 побед, одно поражение, а еще один поединок ранее был признан несостоявшимся.

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Лерон Мерфи
Мовсар Евлоев
Ренато Мойкано
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