Губерниев — о сотрудничестве Джонса с IBA: «Если он будет настоящим «сыном» для России, тогда принесет пользу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание соглашения чемпионом UFC Джоном Джонсом о сотрудничестве с российской лигой кулачных боев IBA Bare Knuckle.

«Важно, чтобы новый «сын» России с уважением относился к «маме», как сказал Джонс. А не стал нам чужим, как это часто бывает. Некоторые сначала клялись в вечной любви нашей стране, а потом рассказывали, как они тут занимались нехорошими делами с их точки зрения. Поэтому, если он будет настоящим «сыном» для России, тогда принесет пользу. Организации хотят развиваться, и если это поможет IBA стать лучше, это замечательно», — сказал Губерниев «СЭ».

Джон Джонс посетит турнир IBA Bare Knuckle 4, который состоится 28 марта в Санкт-Петербурге.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

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Мелания Титаева