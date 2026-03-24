Евлоев готов до конца года провести титульный бой в UFC

В команде российского боеца Мовсара Евлоева сообщили, что он готов до конца года провести поединок за титул чемпиона UFC.

«Мовсар готов провести титульный бой до конца года. Дальше это зависит от UFC», — сказал собеседник ТАСС.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев победил британца Лерона Мерфи в поединке в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 270.

На счету 32-летнего Евлоева теперь 20 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА.

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