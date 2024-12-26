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Магомедалиев: «Копылов во втором-третьем раунде выиграет у Кертиса досрочно нокаутом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев рассказал, как проходит подготовка Романа Копылова к бою с Крисом Кертисом.

«В целом подготовка прошла хорошо. Мы работали над ударной техникой и боролись. У него были крепкие спарринг-партнеры, которые очень хорошо работали под Криса Кёртиса. Спарринги в последние дни были два раза в неделю. Трое соперников менялись каждый раунд и заходили на него свежими, но он со всеми справился и очень хорошо отработал все три раунда, хорошо дышал.

Хорошо, что он полетел туда за три недели до боя, мне пока не дали визу, но у него будет время на полноценную акклиматизацию. Мы знаем, насколько она может быть опасной. В этот раз Роман будет готов хорошо и, думаю, во втором-третьем раунде выиграет досрочно нокаутом. Я вижу, что он готов к этому», — цитирует Vprognoze.ru Магомедалиева.

В ночь с 11 на 12 января 2025 года в Лас-Вегасе в соглавном событии UFC Fight Night 249 российский полусредневес Роман Копылов подерется с американцем Крисом Кертисом.

Роман Копылов. Когда Роман Копылов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года
Источник: Vprognoze.ru
Крис Кертис
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