Кертис: «Подлый поступок, Копылов»

Американский боец Крис Кертис перед боем против россиянина Романа Копылова в UFC оскорбил соперника.

«Пару недель назад двое русских появились, желая стать частью команды. Спустя 2 недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Подлый поступок, Копылов», — написал Кертис в социальной сети.

В ночь с 11 на 12 января 2025 года в Лас-Вегасе в соглавном событии UFC Fight Night 249 российский полусредневес Копылов подерется с Кертисом.