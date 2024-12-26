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Сегодня, 07:56

Кертис: «Подлый поступок, Копылов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский боец Крис Кертис перед боем против россиянина Романа Копылова в UFC оскорбил соперника.

«Пару недель назад двое русских появились, желая стать частью команды. Спустя 2 недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Подлый поступок, Копылов», — написал Кертис в социальной сети.

В ночь с 11 на 12 января 2025 года в Лас-Вегасе в соглавном событии UFC Fight Night 249 российский полусредневес Копылов подерется с Кертисом.

Крис Кертис
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