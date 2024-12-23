Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

Когда Роман Копылов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Роман Копылов в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Роман Копылов
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Роман Копылов должен провести следующий бой в организации на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 11 на 12 января 2025 года. Промоушен объявил, что соперником 33-летнего россиянина станет 37-летний американец Крис Кертис. Их поединок пройдет в средней весовой категории.

Рекорд Копылова в профессиональных единоборствах — 13 побед и три поражения. В предыдущем бою Роман раздельным решением судей победил бразильца Сезара Алмейду на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 2 июня 2024 года.

У Кертиса — 31 победа, 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. В последнем появлении в клетке Крис уступил раздельным решением судей соотечественнику Брендану Аллену на UFC Fight Night 240 в Лас-Вегасе 6 апреля 2024 года.

Крис Кертис
Роман Копылов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC анонсировал бой Павловича и Розенстрайка на турнире 1 февраля

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости