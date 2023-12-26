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Сегодня, 15:35

Раисов высказался о противостоянии между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец АСА Юсуф Раисов поделился мыслями о противостоянии между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Арман — хороший парень. А с Исламом мы очень давно общаемся. Тяжело делать прогнозы. Я думаю, что этот поединок, как бы он ни сложился, будет уровнем выше, чем первый. Оба парня сильно выросли. Но на данный момент по факту Махачев находится на очень высоком уровне. Царукян уверен в себе, дисциплинирован. Сам Ислам уважает его как соперника», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

20 апреля 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night Царукян проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей.

Махачев (25-1) в октябре 2023 года в поединке с Александром Волкановски защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Арман Царукян провел свой последний поединок в декабре. На турнире в Остине (США) он нокаутировал в первом раунде американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-revansh-makhachev-carukyan-budet-vyshe-urovnem-chem-pervyi-poedinok-318999/
Арман Царукян
Ислам Махачев
Юсуф Раисов
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