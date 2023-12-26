Махачев иронично ответил на обвинения Хукера в нарушении правил

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на обвинения новозеландского бойца Дэна Хукера в нарушении правил.

Ранее Хукер заявлял, что на 100 процентов уверен, что Махачев пользуется капельницами перед поединками.

Российский боец в соцсетях опубликовал фото с совместного поединка с новозеландцем и написал: «Вот моя капельница».

Бой между Махачевым и Хукером прошел в октябре 2021 года и завершился победой россиянина болевым приемом.

26 декабря стало известно, что следующий поединок Махачев проведет против Чарльза Оливейры или Джастина Гейджи.