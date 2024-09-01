Прэйтес: «В UFC хотят дать мне бой с Пэйджем, но он не отвечает на звонки»

Бразильский полусредневес Карлос Прэйтес (20-6) заявил, что 13-й номер рейтинга в полусреднем весе Майкл Пэйдж (22-3) делает все, чтобы избежать боя с ним.

«Я слышал, что UFC собирается дать мне Майкла Пэйджа, но он не отвечает на звонки. Тебе, должно быть, уже снятся кошмары!» — написал Прэйтес в соцсетях.

Прэйтес в прошлом бою нокаутировал Ли Джинглианга (19-9) во втором раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.