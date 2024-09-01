Сехудо: «Умар расправится с Двалишвили»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) считает, что первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) победит чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), но затем проиграет второму номеру рейтинга в легчайшем весе Умару Нурмагомедову (18-0).

«Вот мое предсказание, — сказал Сехудо. — Мераб Двалишвили победит Шона О'Мэлли в «Сфере». Он одержит победу. Или со счетом 50-45, а может быть, и не 50-45, потому что может проиграть первые два раунда или хотя бы первый. Он победит, но как только появится Умар, он расправится с Мерабом. Это правда. Умар очень хорош и очень техничен», — сказал Сехудо MMA Junkie.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.