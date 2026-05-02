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2 мая, 20:05

Пратес — после нокаута Маддалены: «Хочу драться с победителем боя Махачев — Гэрри»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский боец Карлос Пратес прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Мы ехали из Бразилии 40 часов, поэтому я тут не в игрушки играю. Я уважаю Джека. Австралия, спасибо за гостеприимство. Джек — отличный чемпион, но вопрос — кто следующий? Я хочу драться с победителем Махачев — Гэрри.

Я пришел сюда на войну. Я заставил всех сюда приехать, я не мог приехать и просто проиграть, и чтобы все домой поехали в печали. Нас приехало 30 человек сюда. Он отличный боксер, но я более универсальный ударник — я могу бить коленями, локтями, ногами», — сказал Пратес после победы.

Карлос Пратес.Пратес избил локтями бывшего соперника Махачева. Теперь бразилец хочет забрать пояс у россиянина

Ранее сообщалось, что российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой против ирландца Иэна Гэрри. Титульный поединок должен пройти 15 августа и возглавить турнир UFC 330.

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