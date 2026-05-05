Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: дата и время боя UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Сусуркаев и Сантос проведут бой на UFC 328 в Ньюарке 10 мая

Россиянин Байсангур Сусуркаев и бразилец Джорден Сантос проведут поединок в среднем весе на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

Время боя Сусуркаев vs Сантос: во сколько начнется поединок UFC 328

Поединок Сусуркаева и Сантоса пройдет в раннем предварительном и начнется около 00.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

ММА UFC: Сусуркаев — Сантос

25-летний Сусуркаев на профессиональном уровне одержал 11 побед и потерпел 0 поражений. Предыдущим соперником россиянина был американец Эрик Макконико в рамках UFC 322 15 ноября 2025 года. Байсангур нокаутировал соперника в третьем раунде.

На счету 28-летнего Сантоса 12 побед и 2 поражения. Боец по прозвищу Шакур в предыдущем появлении в клетке победил американца Дэнни Барлоу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 262 18 октября 2025 года.

Где смотреть бой Сусуркаев vs Сантос и другие поединки UFC 328

Трансляцию боя UFC 328 Сусуркаев — Сантос и других поединков турнира ведут платформа UFC Fight Pass и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживать результаты боя Сусуркаев — Сантос, как и других поединков турнира, можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Ньюарке — титульный бой в среднем весе между российским бойцом Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.