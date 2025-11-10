Бокс/ММА
10 ноября, 09:20

Пейдж назвал фаворита в поединке Эдвардса с Пратесом

Анастасия Пилипенко

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал предстоящий поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Карлосом Пратесом.

Он пройдет 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Эдвардс способен повалить, способен нейтрализовать его, сбить с темпа. Как по мне, преимущество на стороне Леона. Хотя возможен и сюрприз, локоть или какой-нибудь сумасшедший удар ногой, Пратес умеет это, у него есть сила. Но Леон — очень крепкий парень, его трудно остановить. Преимущество на его стороне», — цитирует Пейджа TNT Sports.

Эдвардс в марте 2025 года на турнире UFC Fight Night 255 проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде. На его счету 22 победы и 5 поражений. Один бой признан несостоявшимся.

Пратес в августе 2025 года на турнире UFC 319 победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде. В его активе 22 победы и 7 поражений.

