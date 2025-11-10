Махачев: «Выйду на бой против Маддалены с кинжалом»

Российский боец UFC Ислам Махачев в шутку пообещал выйти с кинжалом на поединок против австралийца Джека Делла Маддалены.

34-летний россиянин с холодным оружием вышел пообщаться с журналистами.

«Выйду с ним на бой в воскресенье. На самом деле это чтобы масло на хлеб намазывать», — сказал Махачев журналистам.

Титульный поединок между Махачевым и Маддаленой пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.