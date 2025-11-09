Чимаев ответил на вопрос о том, мог бы он победить Хабиба Нурмагомедова

Непобежденный чемпион UFC в среднем весе, Хамзат Чимаев из ОАЭ, ответил на вопрос, мог бы он победить российского бойца Хабиба Нурмагомедова, включенного в Зал славы UFC.

«Старый вопрос. Хабиб закончил [карьеру]. Он больше не дерется. Зачем вы спрашиваете об этом? Это [провоцирует] конфликт», — цитирует Чимаева Red Corner MMA в социальной сети.

Чимаев стал 16-м чемпионом UFC, который завоевал титул без поражений. В его профессиональной карьере 15 побед, 12 из которых он одержал досрочно.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в карьере, он был чемпионом UFC в легком весе более двух лет. После победы над Джастином Гейджи в октябре 2020 года боец объявил о завершении карьеры.