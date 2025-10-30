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30 октября 2025, 08:10

Петр Ян против Мераба Двалишвили: дата боя UFC 323

Петр Ян проведет реванш с Мерабом Двалишвили на UFC 323 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото USA Today Sports

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (19-5) проведет реванш с действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили (21-4) на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря. Вечер ММА состоится на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Если в этом бою грузинский боец одержит победу, он станет первым чемпионом UFC в истории, защитивший пояс четыре раза в течение одного календарного года.

32-летний Ян в ММА провел 24 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. На счету 34-летнего Двалишвили профессиональный рекорд — 21 победа и 4 поражения.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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